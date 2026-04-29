Friday, May 1, 2026
Stardom Golden Week Tour Night 1 Results – April 29, 2026

Ethan Black
Stardom Golden Week Tour
Stardom Golden Week Tour

Stardom Golden Week Tour Night 1 Results – April 29, 2026

Maika defeated Tabata via Michinoku Driver (6:51)

Tag Team Match
Neo Genesis (Starlight Kid & Mei Seira) defeated Matoi Hamabe & Anne Kanaya (10:54)

6 Woman Tag Team Match
God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri, Ami Sourei & Lady C) defeated Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) & Rian via Blue Thunder Bomb on Rian (9:08)

6 Woman Tag Team Match
Goddess Of Stardom Champions 02 Line (Miyu Amasaki & AZM) & Tomoka Inaba defeated FWC (Koguma & Hazuki) & Ema Maishima via Just Face Lock on Maishima (10:11)

6 Woman Tag Team Match
HATE (Saya Kamitani, Natsuko Tora & Ruaka) defeated Mi Vida Loca (Akira Kurogane, Suzu Suzuki & Itsuki Aoki) via Star Crusher on Kurogane (10:50)

8 Woman Tag Team Match
Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champions World Of Stardom Champion Sayaka Kurara & Aya Sakura & High Speed Champion Yuna Mizumori) & Future Of Stardom Champion Rana Yagami defeated Empress Nexus Venus (Waka Tsukiyama & Xena), Kikyo Furusawa & Maki Itoh via Tokimeki Spear on Tsukiyama (11:02)

8 Woman Tag Team Match
HATE (Artist Of Stardom Champions Konami & Rina, Azusa Inaba & Bea Priestley) defeated Stars (Wonder Of Stardom Champion Hanan, Momo Kohgo & Saya Iida) & Hanako via Buzzsaw Kick on Iida (13:12)

