Tenryu Project Live For Today Vol 8 Results – December 20, 2025
Tag Team Match
Ayumu Honda & Keita Yano defeated United National Tag Team Champion Masayuki Kono & Ouji Shiiba via Yurikamome Nobunaga on Shiiba (10:52)
Triple Threat Match
Dash Chisako defeated Ayame Sasamura & Kaho Kobayashi via Pinfall on Kobayashi (8:08)
6 Man Tag Team Match
United National Tag Team Champion Kohei Sato, Mizuki Watase & Sushi defeated Hideyoshi Kamitani, Satsuki Nagao & Naoki Tanizaki via Elbow on Nagao (9:38)
International Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
Yusuke Kodama & Takuro Niki defeated Yuya Susumu & Kengo (c) via Mad Splash on Kengo (18:27) (NEW CHAMPIONS!!!!!)
International Junior Heavyweight Title Match
Koji Iwamoto (c) defeated Hikaru Sato via Koko No Geijutsu (24:09) (STILL CHAMPION!!!!)