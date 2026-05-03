Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Monday, May 4th, 2026, through Saturday, July 18th, 2026, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
* WWE RAW (Omaha, Nebraska) on May 4th – 6,648 tickets sold.
* WWE SmackDown (Jacksonville, Florida) on May 8th – 4,608 tickets sold.
* WWE Backlash (Tampa, Florida) On May 9th – 10,288 tickets sold.
* WWE RAW (Knoxville, Tennessee) on May 11th – 7,361 tickets sold.
* WWE SmackDown (Columbia, South Carolina) on May 15th – 5,886 tickets sold.
* WWE NXT live event (Canton, Ohio) on May 16th – 858 tickets sold.
* WWE NXT live event (Johnstown, Pennsylvania) on May 17th – 858 tickets sold.
* WWE RAW (Greensboro, North Carolina) on May 18th – 4,644 tickets sold.
* WWE SmackDown (Lexington, Kentucky) on May 22nd – 4,160 tickets sold.
* WWE Saturday Night’s Main Event (Fort Wayne, Indiana) on May 23rd – 9,033 tickets sold.
* WWE RAW (Columbus, Ohio) on May 25th – 5,800 tickets sold.
* WWE NXT (Lowell, Massachusetts) on June 9th – 1,184 tickets sold.
* WWE SmackDon (Providence, Rhode Island) on June 12th – 3,173 tickets sold.
* WWE RAW (Baltimore, Maryland) on June 15th – 5,510 tickets sold.
* WWE SmackDown (Kansas City, Missouri) on June 19th – 3,409 tickets sold.
* WWE live event (Cardiff, Wales) on June 20th – 2,369 tickets sold.
* WWE RAW (London, England) on June 22nd – 8,145 tickets sold.
* WWE Saturday Night’s Main Event (New York City, New York) on July 18th in Madison Square Garden – 4,657 tickets sold.