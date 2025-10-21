WWE NXT Preview For Tonight (10/21/2025): Orlando, FL.

WWE NXT is live this evening at 8/7c on The CW Network from the WWE Performance Center in Orlando, Florida.
Set for the show:
* Speed Tournament Match: Sean Legacy vs. Axiom
* Speed Tournament Match: Jasper Troy vs. Zachary Wentz
* Contract Signing for NXT Championship at Halloween Havoc between Ricky Saints (c) vs. Trick Williams
* TNA X-Division Championship: Leon Slater (c) vs. Channing “Stacks” Lorenzo
* Tag Team Match: OTM (Bronco Nima and Lucien Price) vs. Hank and Tank
The NXT Men's Speed Tournament begins THIS TUESDAY on #WWENXT!
Give us your winning combo ⤵️
📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/tg93jYiVUp
— WWE NXT (@WWENXT) October 19, 2025
.@starkmanjones and @_trickwilliams make their NXT Championship Match official with a can't-miss Contract Signing TOMORROW on #WWENXT!
📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/8NqN7bFne3
— WWE NXT (@WWENXT) October 20, 2025
Who do you got when @LEONSLATER_ defends his @ThisIsTNA X-Division Championship against @Stacks_WWE NEXT WEEK on #WWENXT?
📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/zrcIgrH71z
— WWE NXT (@WWENXT) October 17, 2025
After last week's shocking return, OTM will battle it out with Hank & Tank NEXT WEEK on #WWENXT!
📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/r4tAaiv44e
— WWE NXT (@WWENXT) October 17, 2025