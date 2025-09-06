2AW Beer Garden Night 1 Results – September 6, 2025

Chicharito Shoki defeated Kaji Tomato via Samson Clutch (6:57)

Tag Team Match
Ayame Sasamura & Kotaro Yoshino defeated 2AW Openweight Champion Daiju Wakamatsu & Yuka Ayatsuki via Diving Foot Stomp on Ayatsuki (15:13)

Ayumu Honda defeated Tatsuya Hanami via Jumping Rolling Cross Armbar (10:56)

Takuro Niki defeated Chibayan via Mad Splash (13:11)

Tag Team Match
MJ2 (Ayumu Honda & Shuma Naka) defeated Hiroshi Yamato & Dandanmenzo via Boston Crab on Dandanmenzo (16:59)

6 Man Tag Team Match
2AW Openweight Champion Daiju Wakamatsu, Ayame Sasamura & Takuro Niki defeated Chicharito Shoki, Kaiji Tomato & Ayato Yoshida via Diving Elbow Drop on Shoki (19:01)

