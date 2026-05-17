AJPW Champion Carnival Night 10 Results – May 17, 2026

Ethan Black
Semi Final Match Of The 2026 Champion Carnival
Block A Winner 1 Go Shiozaki defeated Block B Winner 2 Madoka Kikuta via Lariat (18:18)

Semi Final Match Of The 2026 Champion Carnival
Block B Winner 1 Hideki Suzuki defeated Block A Winner 2 Rei Saito via Roll Up (1:09)

6 Man Tag Team Match
Havoc (Shotaro Ashino, Odyssey & Xyon) defeated Hokuto Army (Hokuto Omori, Takashi Yoshida & Aizawa #1) via Diving Headbutt on Omori (11:10)

Yuma Aoyagi defeated Yasutaka Yano via The Fool (12:24)

6 Man Tag Team Match
World Tag Team Champions Titans Of Calamity (Ren Ayabe & Talos) & Shota Kofuji defeated Saito Brothers (Senor & Jun) & Naruki Doi via Huracanrana on Senor Saito (11:35)

8 Man Tag Team Match
Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara, Gaora Television Champion Kumaarashi, Ryuki Honda & Yuma Anzai defeated AJPW TV 6 Man Tag Team Champions Hikaru Sato & Suwama, Daisuke Sekimoto & Kengo Mashimo via Gimlet on Sato (16:21)

6 Man Tag Team Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Dan Tamura, Rising Hayato & Atsuki Aoyagi defeated Seiki Yoshioka, Ryo Inoue & Musashi via Firebird Splash on Inoue (14:31)

Finals Of The 2026 Champion Carnival
Block B Winner 1 Hideki Suzuki defeated Block A Winner 1 Go Shiozaki via Double Arm Suplex (24:15)

