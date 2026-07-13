Beyond Wrestling Wrestling Open RI #58 Results – July 13, 2026
Rain Conway defeated Leedz Lewis via Rainmaker (5:40) (Pre Show)
Bobby Casale vs. Devin Reno ends in a Time Limit Draw (10:00)
Kylie Alexa defeated Rachel Ley via Basement Dropkick (7:08)
DJ Powers defeated Jermaine Marbury via Count Out (6:48)
Dustin Waller defeated Ryan O’Neill via Roll Up (7:29)
Tag Team Match
Simply The Best (Brett Ryan Gosselin & Oxx Adams) defeated Mama Bears (Wrestling Open Champion Bear Bronson & Bobby Orlando) via Choke Bomb on Bronson (9:38)
Ichiban defeated Bryce Donovan via DQ (14:54)