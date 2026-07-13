Wednesday, July 15, 2026
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Beyond Wrestling Wrestling Open RI #58 Results – July 13, 2026

By
Ethan Black
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Beyond Wrestling Wrestling Open RI #58 Results – July 13, 2026

Rain Conway defeated Leedz Lewis via Rainmaker (5:40) (Pre Show)

Bobby Casale vs. Devin Reno ends in a Time Limit Draw (10:00)

Kylie Alexa defeated Rachel Ley via Basement Dropkick (7:08)

DJ Powers defeated Jermaine Marbury via Count Out (6:48)

Dustin Waller defeated Ryan O’Neill via Roll Up (7:29)

Tag Team Match
Simply The Best (Brett Ryan Gosselin & Oxx Adams) defeated Mama Bears (Wrestling Open Champion Bear Bronson & Bobby Orlando) via Choke Bomb on Bronson (9:38)

Ichiban defeated Bryce Donovan via DQ (14:54)

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