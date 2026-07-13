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Sendai Girls The Biggest Results – July 12, 2026

By
Ethan Black
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Sendai Girls The Biggest
Sendai Girls The Biggest

Sendai Girls The Biggest Results – July 12, 2026

Tag Team Match
Ryo Mizunami & Saori Anou defeated Hiroyo Matsumoto & Yura Suzuki via Spear on Suzuki (7:01)

Saya Iida defeated Manami via Iidabashi (7:12)

Tag Team Match
Miku Kanae & Aja Kong defeated Reina Takano & Yuna via Lariat on Takano (14:23)

Daisuke Sekimoto defeated Super Sasadango Machine via Diving Body Press (8:31)

8 Person Tag Team Match
Senjo Daikannon, Jaguar Yokota, Unagi Sayaka & Saira defeated Hyper Active (Safire Reed & Anita Vaughn), Kuroshio Tokyo Japan & Stephanie Maze via Rolling Heel Drop on Kuroshio Tokyo Japan (10:58)

Junior Title Match
Spike Nishimura defeated Senka Akatsuki (c) via Reverse Tiger Driver (9:51) (NEW CHAMPION!!!!)

Sendai Girls Tag Team Titles Match
Red Energy (Miyuki Takase & Mika Iwata) (c) defeated Bob Bob Momo Banana (Mio Momono & Yurika Oka) via Raion on Oka (17:05) (STILL CHAMPIONS!!!!)

Sendai Girls World Title Match
Chihiro Hashimoto (c) defeated Veny via Albright (22:54) (STILL CHAMPION!!!!)

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