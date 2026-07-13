Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 28 Results – July 12, 2026
Triple Threat Tag Team Match
Team 2000X (Tadasuke & Alpha Wolf) defeated Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) & Daiki Odashima & Hayata via Cat King on Odashima (6:16)
6 Man Tag Team Match
Midori Takahashi, Kazuyuki Fujita & Atsushi Kotoge defeated Yoshiki Inamura, Black Menso-re & Amakusa via Beast Bomb on Menso-re (7:09)
Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito & Bushi) defeated Junior Heavyweight Champion Eita & Katsumi Inahata via Fable on Eita (10:23)
6 Man Tag Team Match
National Champion Naomichi Marufuji, Yuto Koyonagi & Shuji Kondo defeated Hajime Ohara, Hiroto Tsuruya & Kenoh via Ko Oh on Tsuruya (11:37)
6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Mochizuki Jr, Jacky Kamei & Riiita) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champions Dragon Bane & Alejandro & Super Crazy via JFK on Super Crazy (11:42)
Kaito Kiyomiya defeated Ryusei via Tiger Wing (7:34)
8 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Jun Masaoka, Takashi Sugiura & Ozawa) defeated GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & White Raven Squad (GHC Heavyweight Champion Shane Haste & Tetsuya Endo) via Prison Lock on Iino (19:20)