Monday, July 13, 2026
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Dragon Gate Aggressive Gate Night 6 Results – July 12, 2026

By
Ethan Black
-
Dragon Gate
Dragon Gate

Dragon Gate Aggressive Gate Night 6 Results – July 12, 2026

8 Man Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid, BxB Hulk & Yamato) defeated Natural Vibes (Flamita, Key & U-T) & Tristan Moody via Jumbo No Kachi on Key (10:03)

Gianni Valletta defeated Kagetora via King Kong Knee Drop (5:01)

HYO defeated Jiro Shinbashi via Manjigatame (7:43)

Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Kota Minoura defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Yoshiki Kato & Jason Lee) via DQ (7:47)

6 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Ishin, Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Kai) defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Kzy & Guc) via Backslide on Guc (10:06)

Tag Team Match
Luis Mante & Homare defeated Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Kazuma Kimura via Firebird Splash on Tanaka (16:17)

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