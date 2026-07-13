Dragon Gate Aggressive Gate Night 6 Results – July 12, 2026
8 Man Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid, BxB Hulk & Yamato) defeated Natural Vibes (Flamita, Key & U-T) & Tristan Moody via Jumbo No Kachi on Key (10:03)
Gianni Valletta defeated Kagetora via King Kong Knee Drop (5:01)
HYO defeated Jiro Shinbashi via Manjigatame (7:43)
Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Kota Minoura defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Yoshiki Kato & Jason Lee) via DQ (7:47)
6 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Ishin, Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Kai) defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Kzy & Guc) via Backslide on Guc (10:06)
Tag Team Match
Luis Mante & Homare defeated Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Kazuma Kimura via Firebird Splash on Tanaka (16:17)