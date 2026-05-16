Monday, May 18, 2026
DDT Hello Dramatic Dreams Festival Results – May 16, 2026

Ethan Black
6 Man Tag Team Match
6 Man Tag Team Champion Daichi Sato, Universal Champion Kazumi Sumi & Akito defeated Naomi Yoshimura, Yukio Naya & Miles Karu via School Boy on Karu (9:27)

6 Man Tag Team Match
6 Man Tag Team Champions Paleyouth (Takeshi Masada & Yuya Koroku) & Yuni defeated Fantomes Dramatic (KO-D Tag Team Champion Chris Brookes, Antonio Honda & Hinata Kasai) via Flying Armbar on Kasai (10:31)

Tag Team Match
Junta Miyawaki & Jun Akiyama defeated Yuki Ishida & Rukiya via Cattle Mutilation on Rukiya (11:12)

KO-D Tag Team Champion Harashima defeated Viento Maligno via Somato (11:12)

6 Man Tag Team Match
The 37Kamina (KO-D Openweight Champion Yuki Ueno, Shunma Katsumata & To-y) defeated 10 Man Tag Team Champions Damnation TA (Extreme Champion Hideki Okatani, MJ Paul & Ilusion) via Kojima Impact on Ilusion (12:42)

Tag Team Match
Danshoku Dieno & Kazuki Hirata defeated Strange Love Connection (Kanon & Mao) via Gaydo Clutch on Mao (21:21)

