Dragon Gate King Of Gate Night 12 Results – November 25, 2025

8 Man Tag Team Match

Love & Peace (Open The Twin Gate Champion Riiita, Ben-K & HYO) & El Cucuy defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Kzy & U-T) & Luis Mante via Samson Driver on U-T (8:35)

BxB Hulk defeated Jiro Shinbashi via Pinfall (5:42)

Tag Team Match

Psypatra (Open The Triangle Gate Champion Gianni Valletta & El Ciero) defeated Susumu Yokosuka & Daiki Yanagiuchi via King Kong Knee Drop on Yanagiuchi (4:25)

Dragon Dia defeated Meijiro Kid via DDDDT (8:30)

Quarter Final Match Of The 2025 King Of Gate

Ishin defeated Open The Twin Gate Champion Jacky Kamei via JFK Counter (9:36)

8 Man Tag Team Match

Paradox (Dragon Kid, Naruki Doi & Yamato) & Skull Reaper A-ji defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Yoshiki Kato, Jason Lee & Kai) via A-ble on Lee (13:34)

Quarter Final Match Of The 2025 King Of Gate

Yuki Yoshioka defeated Genki Horiguchi via High Fly Flow (12:09) (He will face Ishin in the Semi Finals)