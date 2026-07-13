Tuesday, July 14, 2026
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Dragon Gate Last Face Results – July 13, 2026

By
Ethan Black
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Dragon Gate Last Face
Dragon Gate Last Face

Dragon Gate Last Face Results – July 13, 2026

Gianni Valletta vs. HYO ends in a Time Limit Draw (10:00)

Kikutaro defeated Jiro Shinbashi via DDT (12:00)

11 Man Rumble Match
Guc wins last eliminated Mochizuki Jr via Sablier Bomb (8:28)

Tag Team Match
Masaaki Mochizuki & Kendo Kashin defeated Punch Tominaga & Yamato via Avalanche style Rolling Cross Armbar on Tominaga (6:55)

Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Kota Minoura defeated Paradox (Susumu Yokosuka & Kagetora) via Engranje on Kagetora (11:09)

10 Man Tag Team Match
Natural Vibes (Strong Machine J & Flamita), Shun Skywalker, Dragon Kid & Luis Mante defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champions Yoshiko Kato & Ishin, Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Jason Lee & Kai) via SSW on Lee (14:42)

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