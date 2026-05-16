Dragon Gate Mensore Gate Night 1 Results – May 16, 2026

Ethan Black
Tag Team Match
Open The Triangle Gate Champions Natural Vibes (Guc & Key) defeated Kazuma Kimura & Homare via Sublie Bomb on Kimura (10:20)

Triple Threat Match
Drake Morimatsu defeated Shuri Joe & Ishin via DQ (8:17)

6 Man Tag Team Match
Genki Horiguchi, Punch Tominaga & Yasushi Kanda defeated Paradox (Dragon Kid & Yamato) & Problem Dragon via Ryu’s on Problem Dragon (9:24)

6 Man Tag Team Match
Natural Vibes (Open The Triangle Gate Champion Kzy, Strong Machine J & U-T) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, Kagetora & BxB Hulk) via Skayde School Boy on Kagetora (10:22)

10 Man Tag Team Match
Love & Peace (Open The Twin Gate Champions Jacky Kamei & Riiita & HYO) & D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Yoshiko Kato, Kota Minoura, Jason Lee & Kai) via High Fly Flow on Kato (15:15)

6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Open The Twin Gate Champions Jacky Kamei & Riiita & Mochizuki Jr) defeated Open The Triangle Gate Champion Kzy, Problem Dragon & Yamato via Small Package on Problem Dragon

