Freedoms Heels Don’t Think Results – September 12, 2025
8 Man Tag Team Match
Brahman Brothers (Shu & Kei), Toshiyuki Sakuda & Kyu Mogami defeated Toru Sugiura, Tatsuhito Takaiwa, Gentaro & Rekka via Ex Furodo on Rekka (5:23)
Tag Team Match
Mammoth Sasaki & Dragon Libre defeated Munetatsu Nakamura & Ken Ohka via Corbata Small Package on Nakamura (9:37)
6 Man Tag Team Match
F Swag (Jun Masaoka, Yuya Susumu & Gaia Hox) defeated Junior Heavyweight Champion Kengo, Kota Sekifuda & Kapy via Ambitions on Kapy (10:48)
Tables Match
King Of Freedom Tag Team Champion Yusaku Ito defeated Takayuki Ueki via Pinfall (10:53)
Barbed Wire Board Match
King Of Freedom Tag Team Champion Masashi Takeda defeated Mizuki Watase via Reverse U Crash (14:36)
Tag Team Lighttubes Match
Takashi Sasaki & Jun Kasai defeated King Of Freedom Champion Violento Jack & Kenji Fukimoto via Kibo No Wadachi on Jack (14:27)