Sunday, May 24, 2026
Freelance Wrestling These Final Hours Results – May 22, 2026

Ethan Black
Freelance Wrestling These Final Hours
Billie Starkz defeated Effy via Fame Asser (12:43)

Shazza McKenzie defeated Celest via Splits Stunner (8:58)

Freelance Tag Team Titles Match
August Matthews & Davey Bang (c) defeated Pretty Empowered (Kenzie Paige & Kylie Alexa) via Inside Cradle on Alexa (8:19) (STILL CHAMPIONS!!!!)

Freelance Title Match
Trevor Outlaw (c) defeated Izzy Moreno via Cross Rhodes (10:10) (STILL CHAMPION!!!!)

Freelance Title Match
Trevor Outlaw (c) defeated RJ Sowa via Cross Rhodes (0:40) (STILL CHAMPION!!!!) (This was Sowa’s Red Star Medallion Cash In Match)

2026 Freelance Rumble Match
Allie Katch wins last eliminated Cole Radrick & Devon Monroe via Over The Top Rope (51:28)

