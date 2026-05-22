Sunday, May 24, 2026
HOG Waging War Results – May 22, 2026

Ethan Black
Kevin Knight defeated Amazing Red via UFO Splash (19:12) (Recommend)

Non Title Unsanctioned Match
Lena Kross defeated Women’s Champion Shotzi Blackheart via Jackhammer (11:59)

Fatal 6 Way Match
Angel Jacquez defeated JJ Doze, JJP, Mikee G, Jodi Aura & KC Navarro via Torture Rack Bomb on Doze (12:07)

Phumi Nkuta defeated Raheem Royal via Punch (14:12)

Phumi Nkuta defeated Angel Jacquez via Sleeper Hold (0:09)

Cruiserweight Title Match
Daron Richardson (c) defeated Lio Rush via Swinging Suplex (11:35) (STILL CHAMPION!!!!)

Crown Jewel Title Match
Zilla Fatu (c) defeated Ken Broadway via Samoan Spike (12:19) (STILL CHAMPION!!!!)

HOG Heavyweight Title Match
Charles Mason (c) defeated Joey Silver via Reign Of Terror (20:46) (STILL CHAMPION!!!!)

HOG Tag Team Titles Match
The Hardys (Matt & Jeff) (c) defeated Super Smash Brothers (Stu Grayson & Evil Uno) via Swanton Bomb on Grayson (16:38) (STILL CHAMPIONS!!!!)

