Kakuto Tanteidan 5 Results – July 1, 2026
Tag Team Match
Ali Najima & Hinata Kasai defeated Kosuke Sato & Ryoma Sekimo via Modified Achilles Tendon Hold on Sekimo (11:20)
Manabu Hara defeated Yasu Urano via Cross Armbar (9:31)
6 Woman Tag Team Match
Ikuto Hidaka, Itsuki Aoki & Maika Ozaki defeated Masked Hokakudo, Kakeru Sekiguchi & Rina Amikura via Solarina on Hokakudo (10:29)
Tag Team Match
Masashi Takeda & Mao defeated Yuko Miyamoto & Thanomsk Toba via Ankle Hold on Toba (11:42)
Keita Yano defeated Minoru Fujita via Yurikamome (15:20)
6 Man Tag Team Match
Daisuke Ikeda, Kazunari Murakami & Ali Najima defeated The Ishikawas (Yuki & Shuji) & Fuminori Abe via Running Kick on Abe (17:38)