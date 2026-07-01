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Kakuto Tanteidan 5 Results – July 1, 2026

By
Ethan Black
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Kakuto Tanteidan 5
Kakuto Tanteidan 5

Kakuto Tanteidan 5 Results – July 1, 2026

Tag Team Match
Ali Najima & Hinata Kasai defeated Kosuke Sato & Ryoma Sekimo via Modified Achilles Tendon Hold on Sekimo (11:20)

Manabu Hara defeated Yasu Urano via Cross Armbar (9:31)

6 Woman Tag Team Match
Ikuto Hidaka, Itsuki Aoki & Maika Ozaki defeated Masked Hokakudo, Kakeru Sekiguchi & Rina Amikura via Solarina on Hokakudo (10:29)

Tag Team Match
Masashi Takeda & Mao defeated Yuko Miyamoto & Thanomsk Toba via Ankle Hold on Toba (11:42)

Keita Yano defeated Minoru Fujita via Yurikamome (15:20)

6 Man Tag Team Match
Daisuke Ikeda, Kazunari Murakami & Ali Najima defeated The Ishikawas (Yuki & Shuji) & Fuminori Abe via Running Kick on Abe (17:38)

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