-

Marigold Dream Star Grand Prix Night 11 Results – September 7, 2025

Minami Yuuki defeated Komomo Minami (8:39)

Chiaki defeated Nao Ishikawa via Fisherman’s Buster (6:48)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Mirai (7) defeated Kizuna Tanaka (2) via Modified Small Package (8:45)

6 Woman Tag Team Match

Superfly Champion Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki & Seri Yamaoka defeated United National Champion Mai Sakurai, Nagisa Tachibana & Hummingbird via Victory Shooting on Tachibana (12:27)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Miku Aono (9) defeated Chika Goto (5) via Texas Cloverleaf (11:55)

6 Woman Tag Team Match

Marigold World Champion Utami Hayashishita, Yuka Yamazaki & Kouki Amarei defeated Darkness Revolution (Nagisa Nozaki, Misa Matsui & Rea Seto) via German Suplex on Seto (16:34)

Star League Standings After Night 11

1st Place- Miku Aono (9 Points) (4-1-1)

2nd Place- United National Champion Mai Sakurai (8 Points) (4-1)

3rd Place- Nagisa Nozaki & Mirai (7 Points) (3-2-1)

4th Place- Misa Matsui (6 Points) (3-3)

5th Place- Chika Goto (5 Points) (2-3-1)

6th Place- Chanyota (4 Points) (2-3)

Last Place- Kizuna Tanaka (2 Points) (1-5)