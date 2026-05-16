Marigold Shining Attack Night 7 Results – May 16, 2026

Ethan Black
Marigold Shining Attack
Triple Threat Match
Shinno defeated The Lady AI & Megaton via Iconoclasm (7:04)

Tag Team Match
Komomo Minami & Chi Chi defeated Seri Yamaoka & Yuuka Yamazaki via Komo Clutch on Yamazaki (9:25)

6 Woman Tag Team Match
3D Trios Champions Natsumi Showzuki & Mai Sakurai & Angel Hayze defeated Syoko Koshino, Nao Ishikawa & Hummingbird via Neckbreaker on Ishikawa (9:39)

6 Woman Tag Team Match
Nagisa Tachibana, Kouki Amarei & Chika Goto defeated Darkness Revolution (Twinstar Champions Misa Matsui & Chiaki & Rea Seto) via Powerbomb on Chiaki (10:59)

Gauntlet Match
Marigold Roster vs. Utami Hayashishita ends in 2 wins, 1 loss & 16 draws (2-1-16)

Marigold World Title Match
Miku Aono (c) defeated Maddy Morgan via Tiger Driver (12:23) (STILL CHAMPION!!!!)

