Marigold True Victory Night 3 Results – November 24, 2025
Nagisa Tachibana defeated Yuka Yamazaki via Tortula (12:05)
Minami Yuuki defeated Megaton via Minami No Kaze (5:18)
Hummingbird defeated Nao Ishikawa via Modified Leg Roll Hold (9:47)
Tag Team Match
Mai Sakurai & Chika Goto defeated Marigold World Champion Miku Aono & Komomo Minami via STK on Minami (13:05)
6 Woman Tag Team Match
United National Champion Victoria Yuzuki, Superfly Champion Mayu Iwatani & Seri Yamaoka defeated Darkness Revolution (Twinstar Champions Misa Matsui & Chiaki & Rea Seto) via Victory Shooting on Chiaki (19:12)