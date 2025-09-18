NJPW Battle Line Hokkaido Night 3 Results – September 18, 2025

Location: Hokkaido Japan

Venue: Hokkaido Prefectural Kitami Sports Center

Masatora Yasuda defeated Zane Jay via Referee Stoppage (8:21)

Tag Team Match

Tiger Mask IV & Shoma Kato defeated Katsuya Murashima & Tatsuya Matsumoto via Boston Crab on Matsumoto (10:01)

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Tomoaki Honma & Shota Umino via Magic Killer on Honma (8:32)

Tag Team Match

Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd & David Finlay) defeated Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi & Daiki Nagai) via Into Oblivion on Nagai (10:25)

6 Man Tag Team Match

Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori, Yuto Ice & Oskar) defeated IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi & Taka Michinoku via KOB on Michinoku (10:22)

8 Man Tag Team Match

Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Yuya Uemura defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Togi Makabe via Frankensteiner on Makabe (12:05)

10 Man Tag Team Match

TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa, Robbie Eagles & Kosei Fujita) defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) via The Grip on Takahashi (15:33)