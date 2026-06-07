Monday, June 8, 2026
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NJPW Best Of The Super Juniors 33 Night 14 Results – June 7, 2026

By
Ethan Black
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NJPW Best Of The Super Juniors 33 Night 14 Results – June 7, 2026

Location: Tokyo Japan
Venue: Ota Ward City Gymnasium
Attendence: 3,969

6 Man Tag Team Match
Goto Revolutionary Army (Tatsuya Matsumoto, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated Masatora Yasuda, Taisei Nakahara & Tiger Mask IV via Boston Crab on Nakahara (6:16)

6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira & Jake Lee) defeated El Phantasmo, Shota Umino & Jado via Front Neck Lock on Jado (7:44)

10 Man Tag Team Match
Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato), Daisuke Sasaki, Nick Wayne & Valiente Jr defeated Unbound Company (Taiji Ishimori, Robbie X, Daiki Nagai, Titan & Gedo) via Oh My & Garankle on Gedo (10:25)

Tag Team Match 
Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado & HYO defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sho) via Pinche Loco on Kanemaru (6:21)

6 Man Tag Team Match
Yuya Uemura, Kushida & Taichi defeated TMDK (Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Robbie Eagles) via Sunset Flip on Jackson (8:10)

6 Man Tag Team Match
Aaron Wolf, Jun Kasai & Toru Yano defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi & Dick Togo) via Angle Slam on Dick Togo (7:11)

6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto-Ice & Oskar & Yota Tsuji) defeated United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Great O Khan, IWGP Heavyweight Champion Callum Newman & Zane Jay) via Pumphandle Slam on Zane Jay (13:55)

Finals Of The 2026 Best Of The Super Juniors
Block B Winner 2 Yoh defeated Block A Winner 2 Kosei Fujita via Direct Drive (28:01) (Recommend)

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