NJPW G1 Climax 35 Night 19 Results – August 17, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Aritake Arena
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Zane Jay defeated Shoma Kato & Tatsuya Matsumoto & Shoma Kato via Boston Crab on Matsumoto (6:27)
Tag Team Match
IWGP Tag Team Champion Taichi & Satoshi Kojima defeated Katsuya Murashima & Togi Makabe via Dangerous Backdrop on Murashima (7:14)
Non Title Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato defeated Junior Heavyweight Champion El Desperado, Ryusuke Taguchi & Yoshi Hashi via Direct Drive on Desperado (6:40)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Don Fale & Sanada) defeated NEVER Openweight Boltin Oleg, Television Champion El Phantasmo & Tiger Mask IV via Elbow Drop on Tiger Mask IV (6:58)
6 Man Tag Team Match
Hiroshi Tanahashi, Shota Umino & Yuya Uemura defeated United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) via Deadbolt Suplex on Young (8:24)
8 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi & Yota Tsuji) & Daiki Nagai via Drilla Killa on Nagai (10:10)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi & Ren Narita) defeated TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) via Hell’s Guillotine on Jackson (10:59)
Finals Of The 2025 G1 Climax
Block B Winner 3 Konosuke Takeshita defeated Block A Winner 1 Evil via Raging Fire (26:26)