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NJPW G1 Climax 36 Night 7 Results – July 26, 2026

Location: Tokyo Japan

Venue: Ebara Wave Arena

Attendence: 1,580

Tag Team Match

United Empire (Jake Lee & Zane Jay) defeated Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Masatora Yasuda via Front Neck Lock on Yasuda (5:51)

Tag Team Match

TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) via Jagged Edge on Kanemaru (6:26)

Tag Team Match

Television Champion Konosuke Takeshita & Toru Yano defeated United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan & Jakob Austin Young) via Blue Thunder Bomb on Young (6:29)

Tag Team Match

Unbound Company (Taiji Ishimori & Shingo Takagi) defeated Goto Revolutionary Army (Tatsuya Matsumoto & Hirooki Goto) via Bone Lock on Matsumoto (6:25)

Tag Team Match

Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji & Daiki Nagai) defeated Unbound Company (Yuto Ice & Gedo) via Pinfall on Gedo (6:07)

Non Title Block B Match Of The 2026 G1 Climax

Oskar (6) defeated NEVER Openweight Champion Aaron Wolf (4) via Alptraum (9:50)

Block B Match Of The 2026 G1 Climax

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Henare (8) defeated Ren Narita (4) via Henare Bomb (10:59)

Block B Match Of The 2026 G1 Climax

Drilla Moloney (8) defeated Callum Newman (6) via Drilla Killa (14:12)

Non Title Block B Match Of The 2026 G1 Climax

Global Champion Gabe Kidd (8) defeated Zack Sabre Jr (2) via Piledriver (25:47)

Cancel Match

Block B Match Of The 2026 G1 Climax

Yuya Uemura (4) defeated Shota Umino (0) via Forfeit

Block B Standings After Night 7

1st Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Henare, Global Champion Gabe Kidd & Drilla Moloney (8 Points) (4-1)

2nd Place- Callum Newman & Oskar (6 Points) (3-2)

3rd Place- Aaron Wolf, Yuya Uemura & Ren Narita (4 Points) (2-2)

4th Place- Zack Sabre Jr (2 Points) (1-3)

Last Place- Shota Umino (0 Points) (0-9) (He had to forfeit his last 8 matches)