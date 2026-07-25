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Stardom 5 Star Grand Prix Night 4 Results – July 25, 2026

By
Ethan Black
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Stardom 5 Star Grand Prix Night 4 Results – July 25, 2026

Red Stars Block A Match Of The 2026 5 Star Grand Prix
Rina (2) defeated Akira Kurogane (0) via Hydrangea (9:21)

Red Stars Block B Match Of The 2026 5 Star Grand Prix
Rina Yamashita (5) defeated Lady C (0) via Implant (7:03)

Red Stars Block A Match Of The 2026 5 Star Grand Prix
Itsuki Aoki (4) defeated Natsuko Tora (0) via Jinrin II (6:42)

Red Stars Block A Match Of The 2026 5 Star Grand Prix
Maika (4) defeated New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara (4) via Armbar (6:01)

Tag Team Match
Wonder Of Stardom Champion Hanan & Matoi Hamabe defeated Anne Kanaya & Ema Maishima via Blockbuster on Kanaya (8:38)

Red Stars Block B Match Of The 2026 5 Star Grand Prix
Azusa Inaba (2) defeated Utami Hayashishita (1) via Baba Killer #2 (9:13)

Red Stars Block A Match Of The 2026 5 Star Grand Prix
Goddess Of Stardom Champion AZM (2) defeated Tomoka Inaba (4) via Azumi Sushi (9:05)

Red Stars Block B Match Of The 2026 5 Star Grand Prix
Konami (2) defeated Mei Seira (2) via Triangle Lancer (11:22)

Red Stars Block B Match Of The 2026 5 Star Grand Prix
Saya Iida (6) defeated Maki Itoh (2) via Brainbuster (12:57)

Red Stars Standings After Night 4

Block A

1st Place- New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara & Tomoka Inaba (4 Points) (2-2) & Itsuki Aoki & Maika (4 Points) (2-0)

2nd Place- Goddess Of Stardom Champion AZM & Rina (2 Points) (1-1)

Last Place- Akira Kurogane & Natsuko Tora (0 Points) (0-2)

Block B

1st Place- Saya Iida (6 Points) (3-0)

2nd Place- Rina Yamashita (5 Points) (2-1-1)

3rd Place- Azusa Inaba & Mei Seira (2 Points) (1-2), Maki Itoh (2 Points) (1-1) & Konami (2 Points) (1-0)

4th Place- Utami Hayashishita (1 Point) (0-1-1)

Last Place- Lady C (0 Points) (0-2)

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