NJPW New Beginning In Osaka Results – February 11, 2026
Location: Osaka Japan
Venue: Edion Arena
Attendance: 5,507
Tag Team Match
Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) defeated Katsuya Murashima & Shoma Kato via King Kong Knee Drop on Murashima (8:17) (Pre Show)
Tag Team Match
Unbound Company (Hiromu Takahashi & Taiji Ishimori) defeated United Empire (Jakob Austin Young & Francesco Akira) via Bone Lock on Young (9:40)
Tag Team Match
War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) defeated United Empire (Great O Khan & Henare) via War Dragon on Henare (9:24)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Match
Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg (c) defeated TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via Deimin on Jackson (12:20) (STILL CHAMPIONS!!!!)
Global Title #1 Contenders Match
Andrade El Idolo defeated Gabe Kidd via The DM (14:20) (Recommend)
Callum Newman defeated David Finlay via Prince’s Curse (13:53)
NEVER Openweight Title Match
Ren Narita defeated Aaron Wolf (c) via Hell’s Guillotine (2:08) (NEW CHAMPION!!!!)
IWGP Tag Team Titles Match
Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (c) defeated Yuya Uemura & Shota Umino via KOB on Uemura (19:37) (STILL CHAMPIONS!!!!) (Recommend)
IWGP Heavyweight Title Match
Yota Tsuji (c) defeated Jake Lee via Gene Blaster (23:40) (STILL CHAMPION!!!!)