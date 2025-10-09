NJPW Road To King Of Pro Wrestling Night 3 Results – October 9, 2025

Location: Ishikawa Japan

Venue: Komatsu General Gymnasium

Tag Team Match

Katsuya Murashima & Zane Jay defeated Tatsuya Matsumoto & Shoma Kato via Boston Crab on Matsumoto (9:36)

Yuya Uemura defeated Daiki Nagai via Armlock (8:24)

Tag Team Match

House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) defeated Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Clark Connors) via DQ (5:51)

Tag Team Match

Television Champion El Phantasmo & Jado defeated Hiroshi Tanahashi & Masatora Yasuda via Thunder Kiss 86 on Yasuda (10:03)

10 Man Tag Team Match

House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Junior Heavyweight Champion Douki & Sho, Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano, NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, El Desperado, Tiger Mask IV & Kuukai via Magic Killer on Tiger Mask IV (8:24)

Non Title Match

IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Tomoaki Honma & Shota Umino via Cruella on Honma (11:16)

8 Man Tag Team Match

Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Yota Tsuji & Titan) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) via Springboard Double Stomp on Gedo (12:55)