NJPW Road To King Of Pro Wrestling Night 3 Results – October 9, 2025
Location: Ishikawa Japan
Venue: Komatsu General Gymnasium
Tag Team Match
Katsuya Murashima & Zane Jay defeated Tatsuya Matsumoto & Shoma Kato via Boston Crab on Matsumoto (9:36)
Yuya Uemura defeated Daiki Nagai via Armlock (8:24)
Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) defeated Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Clark Connors) via DQ (5:51)
Tag Team Match
Television Champion El Phantasmo & Jado defeated Hiroshi Tanahashi & Masatora Yasuda via Thunder Kiss 86 on Yasuda (10:03)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Junior Heavyweight Champion Douki & Sho, Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano, NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, El Desperado, Tiger Mask IV & Kuukai via Magic Killer on Tiger Mask IV (8:24)
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Tomoaki Honma & Shota Umino via Cruella on Honma (11:16)
8 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Yota Tsuji & Titan) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) via Springboard Double Stomp on Gedo (12:55)