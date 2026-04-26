NJPW Road To Wrestling Dontaku Night 4 Results – April 26, 2026
Location: Yamaguchi Japan
Venue: KDDI Ishin Hall
Attendence: 737
Daiki Nagai defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (6:54)
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) via The Rumbling on Makabe (6:34)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Tomoaki Honma, Shota Umino & Yoh via Pimp Juice on Honma (9:20)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Henare) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Bites The Dust on Matsumoto (12:38)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champions Kosei Fujita & Robbie Eagles, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Masatora Yasuda, Ryusuke Taguchi, Yuya Uemura & Taichi via Sweet Buster on Yasuda (14:47)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Junior Heavyweight Champion Douki, Don Fale & Sho) vs. NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Tiger Mask IV, Aaron Wolf & Master Wato ends in a No Contest (10:37)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Global Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Shingo Takagi & Robbie X) defeated United Empire (IWGP Heavyweight Champion Callum Newman, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via Made In Japan on Zane Jay (16:12)