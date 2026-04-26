Sunday, April 26, 2026
NJPW Road To Wrestling Dontaku Night 4 Results – April 26, 2026

Ethan Black
NJPW Road To Wrestling Dontaku
Location: Yamaguchi Japan
Venue: KDDI Ishin Hall
Attendence: 737

Daiki Nagai defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (6:54)

Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) via The Rumbling on Makabe (6:34)

6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Tomoaki Honma, Shota Umino & Yoh via Pimp Juice on Honma (9:20)

6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Henare) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Bites The Dust on Matsumoto (12:38)

8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champions Kosei Fujita & Robbie Eagles, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Masatora Yasuda, Ryusuke Taguchi, Yuya Uemura & Taichi via Sweet Buster on Yasuda (14:47)

8 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Junior Heavyweight Champion Douki, Don Fale & Sho) vs. NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Tiger Mask IV, Aaron Wolf & Master Wato ends in a No Contest (10:37)

8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Global Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Shingo Takagi & Robbie X) defeated United Empire (IWGP Heavyweight Champion Callum Newman, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via Made In Japan on Zane Jay (16:12)

You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
