NJPW Super Junior Tag League Night 5 Results – October 29, 2025
Location: Niigata Japan
Venue: Sado City General Gymnasium
Tag Team Match
Shoma Kato & Zane Jay defeated Tatsuya Matsumoto & Masatora Yasuda via Boston Crab on Matsumoto (10:05)
8 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar, Taiji Ishimori & Robbie X) defeated Katsuya Murashima, El Desperado, Toru Yano & Kuukai via Ice High on Murashima (8:58)
6 Man Tag Team Match
Tiger Mask IV, Boltin Oleg & Yamato defeated TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita & Robbie Eagles) via Kamikaze on Jackson (11:04)
6 Man Tag Team Match
Hiroshi Tanahashi, Yuki Yoshioka & Kushida defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Dick Togo) via High Fly Flow on Takahashi (11:42)
Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Skateboard Bros (Ryusuke Taguchi & Dragon Dia) (4) defeated United Empire (Strong Openweight Tag Team Champion Templairo & Jakob Austin Young) (2) via Roll Up on Young (9:57)
Non Title Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) (8) defeated Clark Connors & Daiki Nagai (0) via Roll Up on Nagai (13:58)
Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh (8) defeated Hiromu Takahashi & Gedo (2) via Falcon Blow on Gedo (16:26)
Block A Standings After Night 5
1st Place- Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) & NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh (8 Points) (4-0)
2nd Place- Skateboard Bros (4 Points) (2-2)
3rd Place- United Empire & Hiromu Takahashi & Gedo (2 Points) (1-3)
Last Place- Clark Connors & Daiki Nagai (0 Points) (0-4)