NJPW Super Junior Tag League Night 7 Results – October 30, 2025
Location: Fukui Japan
Venue: Fukui Prefectural Industrial Hall
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Boltin Oleg defeated Tatsuya Matsumoto & Zane Jay via Boston Crab on Matsumoto (8:33)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Dick Togo) defeated Tiger Mask IV, Shoma Kato & Yamato via Pimp Juice on Kato (9:58)
6 Man Tag Team Match
Hiroshi Tanahashi, Yuki Yoshioka & Kushida defeated Katsuya Murashima, El Desperado & Kuukai via High Fly Flow on Murashima (11:20)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champion Oskar, Taiji Ishimori & Robbie X) defeated TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita & Robbie Eagles) via Sleeper Hold on Jackson (9:21)
Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
United Empire (Strong Openweight Tag Team Champion Templairo & Jakob Austin Young) (4) defeated Clark Connors & Daiki Nagai (0) via Jakob’s Ladder on Nagai (10:46)
Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Skateboard Bros (Ryusuke Taguchi & Dragon Dia) (6) defeated Hiromu Takahashi & Gedo (2) via Roll Up on Gedo (14:08)
Champions vs. Champions Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) (10) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh (8) via School Boy on Wato (16:56)
Final Block A Standings After Night 7
1st Place- Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) (10 Points) (5-0)
2nd Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh (8 Points) (4-1)
3rd Place- Skateboard Bros (6 Points) (3-2)
4th Place- United Empire (4 Points) (3-2)
5th Place- Hiromu Takahashi & Gedo (2 Points) (1-4)
Last Place- Clark Connors & Daiki Nagai (0 Points) (0-5)