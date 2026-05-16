Monday, May 18, 2026
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 24 Results – May 16, 2026

Ethan Black
Amakusa defeated Midori Takahashi via Boston Crab (18:12)

Atsushi Kotoge defeated Black Menso-re via Killswitch (6:49)

10 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Kai Fujimura, Jun Masaoka, Takashi Sugiura & Ozawa) defeated Elegant Darkness (Tetsuya Endo & Hayata), Daiki Odashima, Hi69 & Eita via Olympic Slam on Odashima (10:08)

Tadasuke defeated Yuto Koyonagi via Ko Oh (6:33)

6 Man Tag Team Match
All Rebellion (Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro, Kaito Kiyomiya & Harutoki) defeated Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos #2) & Kenoh via Skywalk Elbow on Kid Lykos #2 (12:23)

6 Man Tag Team Match
Katsumi Inahata, Hiroto Tsuruya & Kenta defeated Los Tranquilos De Japon (GHC Tag Team Champions Tetsuya Naito & Bushi & Ryusei) via Game Over on Ryusei (10:00)

6 Man Tag Team Match
Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & Yoshiki Inamura defeated National Champion Naomichi Marufuji, Mohammad Yone & Tsugutaka Sato via Jonetsu Is on Sato (16:17)

