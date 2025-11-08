Pro Wrestling Noah Star Navigation Night 9 Results – November 8, 2025
6 Man Tag Team Match
Naomichi Marufuji, Jack Morris & Kenoh defeated All Rebellion (Kaito Kiyomiya & Harutoki) & Mohammed Yone via Single Leg Crab on Yone (7:14)
Triple Threat Tag Team Match
Los Golpeadores (National Champion Dragon Bane & Alpha Wolf) defeated Passionate Ratels (Manabu Soya & Saxon Huxley) & Hardcore Champion Hayata & Ulka Sasaki via Wolf Driver on Hayata (5:40)
1st Round Of The 2025 Junior Grand Prix
Kai Fujimura defeated Junta Miyawaki via Golasso (6:53)
1st Round Of The 2025 Junior Grand Prix
Shuji Kondo defeated Black Mensore via King Kong Lariat (0:57) (He will face Fujimura in the Quarter Finals)
1st Round Match Of The 2025 Junior Grand Prix
Ninja Mack defeated Alejandro via Ninja Bomb (8:29)
Champion vs. Champion 1st Round Match Of The 2025 Junior Grand Prix
Junior Heavyweight Champion Hiromu Takahashi defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Daiki Odashima via Time Bomb (12:56) (He will face Mack in the Quarter Finals)
GHC Tag Team Titles Match
Hank Walker & Tank Ledger defeated Team 2000X (Masa Kitamiya & Takashi Sugiura) (c) via Collision Crouse on Sugiura (15:30) (NEW CHAMPIONS!!!!)
GHC Heavyweight Title Match
Yoshiki Inamura defeated Kenta (c) via Dis Charge (17:30) (NEW CHAMPION!!!!)