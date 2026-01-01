Pro Wrestling Noah The New Year Results – January 1, 2026
Junior Heavyweight Tag Team Titles Triple Threat Match
Los Intocables (Daiki Odashima & Daga) (c) defeated Shuji Kondo & Eita & All Rebellion (Kai Fujimura & Alejandro) via Dead End on Alejandro (7:42) (STILL CHAMPIONS!!!!)
8 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Jun Masaoka & Tadasuke) defeated Shuhei Taniguchi, Junta Miyawaki, Kazuyuki Fujita & Minoru Suzuki via Stranglehold Gamma on Miyawaki (6:48)
Progress Atlas Title Match
Saxon Huxley defeated Will Kroos (c) via Neck Hanging Bomb (8:07) (NEW CHAMPION!!!!)
8 Man Tag Team Match
White Raven Squad (Hardcore Champion Hayata, Tetsuya Endo, Ulka Sasaki & Kenta) defeated Team Noah (Mohammed Yone, Atsushi Kotoge, Hajime Ohara & Hi69) via Go 2 Sleep on Hi69 (6:53)
National Title Match
Alpha Wolf defeated Dragon Bane (c) via Wolf Driver (13:17) (NEW CHAMPION!!!!)
Tag Team Match
Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) defeated Kaito Kiyomiya & Jack Morris via Magic Killer on Morris (11:50)
GHC Tag Team Titles Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito & Bushi) defeated Naomichi Marufuji & Kenoh (c) via School Boy on Marufuji (13:17) (NEW CHAMPIONS!!!!!)
Junior Heavyweight Title Match
Amakusa defeated Hiromu Takahashi (c) via Kaiho (17:24) (NEW CHAMPION!!!!!) (Recommend)
GHC Heavyweight Title Match
Yoshiki Inamura (c) defeated Ozawa via Discharge (21:19) (STILL CHAMPION!!!!)