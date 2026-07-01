Pro Wrestling Wave It’s Wave Results – July 1, 2026
Tag Team Match
Momoka Hanazono & Cohaku defeated Miria Kouga & Saito via La Magistral on Saito (11:22)
Tag Team Match
Yumi Ohka & Yuko Sakurai defeated Saran & Saki via Brainbuster on Saran (13:37)
Triple Threat Elizabeth Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Kaori Yoneyama (6) defeated Mochi Natsumi (3) & Cherry (6) via Double Pinfall (6:55)
Surge Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Yuuri (11) vs. Zones (6) ends in a Time Limit Draw (10:00) (Both ladies get a point)
Surge Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Honoka (11) defeated Rian (7) via Guruncho (9:13)
Swell Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Kaho Kobayashi (5) defeated Natsu Sumire (3) via Lariat (6:37)