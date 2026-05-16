Stardom In Takasaki Results – May 16, 2026

Ethan Black
6 Woman Tag Team Match
HATE (Artist Of Stardom Champions Konami & Rina & Saya Kamitani) defeated Stars (Wonder Of Stardom Champion Hanan, Saya Iida & Momo Kohgo) via Star Crusher on Kohgo (10:45)

Triple Threat Match
Ami Sourei defeated Waka Tsukiyama & Ema Maishima via Blue Thunder Bomb on Maishima (7:36)

6 Woman Tag Team Match
FWC (Koguma & Hazuki) & Xena defeated Goddess Of Stardom Champions 02 Line (Miyu Amasaki & AZM) & High Speed Champion Yuna Mizumori via Hazukistral on AZM (6:42)

6 Woman Tag Team Match
God’s Eye (Lady C & Hina) & Kiyoka Kotatsu defeated Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champion Aya Sakura & Natsupoi) & Matoi Hamabe via Armbar on Hamabe (10:43)

Fatal 4 Way Tag Team Match
Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) defeated Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Suzu Suzuki), Neo Genesis (Starlight Kid & Rian) & BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) via JP Coaster on Rian (10:05)

Tag Team Match
New Blood Tag Team Champion & World Of Stardom Champion Sayaka Kurara & Future Of Stardom Champion Rana Yagami defeated Kikyo Furusawa & Maki Itoh via Beat Buster on Furusawa (14:09)

