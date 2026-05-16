TJPW She Knows Her Way Results – May 16, 2026

Ethan Black
Wakana Uehara defeated Shion Kanzaki via Sushi Tornado (7:59)

Hyper Misao defeated Mifu Ashida via Crossface Chicken Wing (7:21)

Tag Team Match
Miyu Yamashita & Sakura Hattori defeated Pom Harajuku & Raku via Attitude Adjustment on Harajuku (10:08)

Tag Team Match
Daisy Monkeys (International Princess Champion Suzume & Arisu Endo) defeated Mahiro Kiryu & Chika Nanase via Ring A Bell on Nanase (13:20)

6 Woman Tag Team Match
Uta Takami, Yuki Aino & Mizuki defeated Princess Tag Team Champions Daydream (Miu Watanabe & Rika Tatsumi) & Ren Konatsu via Koala Clutch on Konatsu (11:58)

Non Title Match
Princess Of Princess Champion Yuki Arai defeated Kira Summer via Scorpion Death Lock (7:47)

Tag Team Match
Shino Suzuki & Himawari defeated Haru Kazashiro & Toga via Modified Cobra Clutch on Kazashiro (14:17)

