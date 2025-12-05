TNA Final Resolution Preview For Tonight (12/5/2025): El Paso, TX.

TNA Final Resolution 2025 takes place live tonight at the El Paso County Convention Center in El Paso, TX.
On tap for the December 5, 2025 pay-per-view from TNA Wrestling are the following matches:
* TNA Champion Frankie Kazarian vs. JDC
* TNA X-Division Champion Leon Slater vs. AJ Francis
* TNA Knockouts Champion Lei Ying Lee vs. Xia Brookside
* TNA International Champion Steve Maclin vs. NXT’s Stacks
* TNA Tag Team Champions The Hardy Boys vs. NXT’s Tyson Dupont & Tyriek Igwe
* TNA Knockouts Tag Team Champions The IInspiration vs. Tessa Blanchard & Victoria Crawford
* Mike Santana vs. NXT’s Charlie Dempsey
* Matt Cardona vs. Mance Warner – Street Fight
* Order 4 vs. The Rascalz
Check back here tonight for complete TNA Final Resolution results.