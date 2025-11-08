Updated Ticket Sales For AEW’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for AEW’s upcoming live events, PPVs, and television tapings.
The report covers events scheduled from Saturday, November 8th, 2025, through Saturday, February 14th, 2026, providing an early look at the company’s performance across multiple markets. You can check them out below.
– AEW Collision on Saturday, November 8th in Houston has 1,298 tickets sold.
– AEW Blood & Guts on Wednesday, November 12th in Greensboro has 3,517 tickets sold.
– AEW Collision on Saturday, November 15th in Erie, Pennsylvania has 909 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, November 19th in Boston has 2,510 tickets sold.
– AEW Full Gear on Saturday, November 22nd in Newark has 6,895 tickets sold.
– AEW Dynamite and Collision on Wednesday, November 26th in Nashville has 919 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 3rd in Fishers, IN has 1,935 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 10th in College Park, GA has 1,367 tickets sold.
– AEW Collision on Saturday, December 13th in Cardiff, Wales has 2,707 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 17th in Manchester has 8,391 tickets sold.
– AEW Worlds End on Saturday, December 27th in Hoffman Estates, IL has 4,129 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 31st in Omaha has 967 tickets sold.
– AEW Grand Slam: Australia on Saturday, February 14th, 2026 in Sydney has 4,223 tickets sold.