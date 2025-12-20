Zero1 Furinkazan Tag Team Tournament Night 3 Results – December 20, 2025
Yasu Kubota defeated Pandita via Give Up (6:57)
Yuki Mashiro defeated Yuka Satsuki via Tokumori Clutch (7:01)
Violento Jack defeated Chris Vice via Crucifix Hold (10:45)
Semi Final Match Of The 2025 UraFurinkzana Tag Team Tournament
Bryan Ishizaka & JJ Gale defeated Yuko Miyamoto & Fuminori Abe via Gale Force on Abe
Takuya Sugawara & Veny defeated Vent Vert Jack & Masato Tanaka via Pinfall on Tanaka (8:38)
Semi Final Match Of The 2025 Furinkazan Tag Team Tournament
Hayabusa & Jinsei Shinzaki defeated Daichi Hashimoto & Yuya Aoki via Firebird Splash on Aoki (17:06)
Junya Matsunaga & Tsugutaka Sato defeated Mammoth Sasaki & Yuki Toki (19:45)