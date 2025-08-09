-

NJPW G1 Climax 35 Night 14 Results – August 8, 2025

Location: Kanagawa Japan

Venue: Yokohama Budokan

Tag Team Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano & NEVER Openweight Champion Boltin Oleg defeated IWGP Tag Team Champion Taichi & Masatora Yasuda via Roll Up on Yasuda (6:58)

Tag Team Match

House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) defeated TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via DQ (7:19)

Tag Team Match

Yota Tsuji & Daiki Nagai defeated United Empire (Jakob Austin Young & Callum Newman) via Gene Blaster on Young (5:32)

Tag Team Match

House Of Torture (Dick Togo & Evil) defeated Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima via Darkness Scorpion on Murashima (5:44)

Tag Team Match

Yuya Uemura & Tomoaki Honma defeated Bullet Club War Dogs (David Finlay & Gedo) via Armbar on Gedo (5:26)

Non Title Block B Match Of The 2025 G1 Climax

Television Champion El Phantasmo (8) defeated Yoshi Hashi (8) via Thunder Kiss 86 (12:30)

Non Title Block B Match Of The 2025 G1 Climax

IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr (12) defeated Drilla Moloney (8) via Armbar (14:01) (Recommend)

Block B Match Of The 2025 G1 Climax

Shingo Takagi (8) defeated Ren Narita (10) via Last Of The Dragon (17:10)

Block B Match Of The 2025 G1 Climax

Shota Umino (10) defeated Konosuke Takeshita (10) via Second Chapter (25:46) (Recommend)

Cancel Match

Non Title Block B Match Of The 2025 G1 Climax

Great O Khan (8) defeated Global Champion Gabe Kidd (0) via Forfeit (0:00)

Block B Standings After Night 14

1st Place- IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr (12 Points) (6-2)

2nd Place- Konosuke Takeshita, Shota Umino & Ren Narita (10 Points) (5-3)

3rd Place- Television Champion El Phantasmo (8 Points) (4-5) & Drilla Moloney, Great O Khan, Yoshi Hashi & Shingo Takagi (8 Points) (4-4)

Last Place- Global Champion Gabe Kidd (0 Points) (0-9) (He had to forfeit his last 8 matches)