NJPW Road To King Of Pro Wrestling Night 2 Results – October 6, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Zane Jay defeated Tatsuya Matsumoto & Shoma Kato via Boston Crab on Matsumoto (7:41) (Pre Show)
Tag Team Match
Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima defeated Television Champion El Phantasmo & Jado via High Fly Flow on Jado (9:17)
Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Clark Connors) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) via Count Out (4:20)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho, Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano, NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Tiger Mask IV & Kuukai via Shock Arrow on Tiger Mask IV (7:30)
8 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Yota Tsuji & Titan) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) via Trauma on Gedo (7:08)
Shota Umino defeated IWGP Tag Team Champion Oskar via Second Chapter (16:04)
Yuya Uemura defeated IWGP Tag Team Champion Yuto Ice via Kimura (15:29)
Junior Heavyweight Title Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion Douki defeated El Desperado (c) via Douki Chokey (17:17) (NEW CHAMPION!!!)